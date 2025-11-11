martedì, 11 Novembre 2025
Intossicazione da monossido: tre persone soccorse a Castellarano

La scorsa notte poco dopo le 3:00, su richiesta della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Castelnovo Monti, i militari della stazione di Castellarano sono intervenuti presso un’abitazione di via Chiaviche a Castellarano, a seguito di una presunta intossicazione da monossido di carbonio.

Nell’abitazione il personale sanitario del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco di Guastalla e dai Carabinieri di Castellarano, ha soccorso un uomo di 58 anni, una donna di 55 e un uomo di 33 anni, tutti cittadini ghanesi residenti in paese. Secondo quanto emerso, i tre avevano acceso un braciere con carbonella da dove si era poi sprigionato il monossido alla base del malessere dei presenti che sono stati soccorsi dai sanitari e condotti in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sono giudicate gravi e non risultano in pericolo di vita.

















