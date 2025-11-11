Incidente con fuga sul Lungo Crostolo a Reggio Emilia: rintracciato e denunciato il conducente

Nella mattinata di oggi martedì 11 novembre gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia hanno deferito all’autorità giudiziaria, l’uomo che ieri sul Lungo Crostolo ha cercato di far perdere le tracce dopo aver urtato un motociclo.

L’incidente, sulla cui dinamica indagano ancora gli agenti, aveva portato al ferimento lieve di un 17enne che in sella al proprio scooter viaggiava in direzione viale Umberto primo. L’automobilista, un 60enne alla guida di una Honda Civic, messo alle strette dalle prove raccolte dagli agenti durante il rilievi, si è presentato oggi agli uffici del Comando di via Brigata Reggio e ha ammesso la propria responsabilità. È stato quindi denunciato ai sensi dell’articolo 189 del Codice della Strada per fuga in un caso di incidente e per omissione di soccorso; oltre al procedimento penale rischia anche la sospensione della patente da uno a tre anni.

Nel 2024 la Polizia locale di Reggio Emilia ha rintracciato e sanzionato 135 automobilisti che dopo un incidente avevano tentato la fuga, 22 le persone deferite all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso.