martedì, 11 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Gianni Vancini & Sarah Jane Morris band sabato 15 novembre al Teatro di Bagnolo in Piano

Bagnolo in PianoMusicaReggio Emilia
Duo stellare quello composto da Sarah Jane Morris e dal sassofonista Gianni Vancini. L’amicizia pluriennale si è consolidata qualche anno fa anche grazie alla partecipazione di Sarah Jane Morris nell’ultimo progetto discografico di Gianni Vancini “Made in Italy” in cui il duo ripropone una splendida versione di “Missing You”, versione inglese di “Se stiamo insieme”, storico brano vincitore del Festival di Sanremo che Sarah presentò in coppia con Riccardo Cocciante.

Un scaletta piena di ritmo e di cuore composta da classici del repertorio di Sarah come “Don’t leave me this way”, “Never gonna give you up” e “Me and Mrs Jones”, da alcuni dei brani più famosi della musica leggera italiana rivisitati in chiave Contemporary Jazz.

L’appuntamento è per sabato 15 novembre alle 21:00 al Teatro di Bagnolo in Piano.

Info e prenotazioni: 366.320.6544

















Redazione 1

