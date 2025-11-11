Cassonetti bruciati in serie durante la notte a Reggio Emilia

Ennesima serie di incendi di cassonetti in zona stazione, (vie Turri, Sani, Vecchi Viale Piave, via Tonelli, 4 novembre ecc….). Solo questa notte sono stati bruciati circa 10 cassonetti dei rifiuti ma da circa un mese questi roghi vengono appiccati quasi tutte le notte dalle 3:00 in poi. Saranno già 35/40 quelli bruciati.
