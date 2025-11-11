29enne arrestato dalla Polizia subito dopo aver commesso una rapina in viale IV Novembre a Reggio

Nella tarda mattina di lunedì 10 novembre, intorno alle ore 12:00, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnato in uno specifico servizio di controllo del territorio nei luoghi maggiormente esposti ad episodi delittuosi e situazioni di degrado, è intervenuto in viale IV Novembre a seguito della segnalazione di una rapina appena consumata ai danni di un soggetto di origine nigeriana.
Sul posto gli agenti prendevano contatti con la vittima, la quale riferiva che qualche minuto prima, un soggetto a lui sconosciuto, dapprima tentava di rubare la sua bicicletta e, successivamente, vista la resistenza opposta, estraeva un coltello minacciandolo e tentando di colpirlo ad una mano, fortunatamente senza riuscirci, per poi allontanarsi a bordo della bicicletta appena rubata.
Ricevute tutte le descrizioni sul presunto autore della rapina, gli agenti della Polizia di Stato si mettevano immediatamente sulle sue tracce riuscendo, qualche minuto dopo, ad individuare un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni ancora presente nei pressi della zona della stazione “Storica”.
Si trattava di un 29enne originario del Burkina Faso, senza fissa dimora e pluripregiudicato, che veniva trovato in possesso della bicicletta poco prima sottratta e, a seguito di perquisizione personale effettuata sul posto, anche del coltello così come descritto dalla vittima.
Sulla base di quanto sopra, il 29enne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina aggravata nonché deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, terminate le formalità di rito, l’uomo veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove si trova attualmente in attesa dell’udienza di convalida.