Reggio Emilia, al via la terza edizione di “Dance well” che porta la danza nei musei

Torna “Dance Well”, la pratica artistica che porta la danza nei musei e nei contesti museali per promuovere il benessere e l’integrazione per persone con esigenze diverse, in particolare per le persone con Parkinson.

Il progetto, nato nel 2013 dal CSC Centro Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, è giunto oggi alla terza edizione reggiana grazie alla collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Farmacie Comunali Riunite e MM Contemporary Dance Company nell’ambito delle politiche di Reggio Città Senza Barriere e il coinvolgimento di realtà culturali e artistiche di Reggio Emilia. L’idea di base è di sviluppare una pratica artistica che interagisce con gli spazi culturali, utilizzando il corpo come mezzo di espressione e valorizzando il potere trasformativo dell’arte.

“Siamo molto felici di sostenere e promuovere Dance Well anche quest’anno – racconta Michele Merola, direttore artistico e coreografo principale di MM Contemporary Dance Company. La nostra associazione tiene in modo particolare a questo progetto che unisce cultura, bellezza e rispetto della persona con l’obiettivo di rendere l’esperienza artistica un momento di condivisione, inclusione e benessere. Attraverso la danza, il progetto intende offrire anche a chi potrebbe trovarsi situazioni di fragilità e solitudine, la possibilità di partecipare attivamente alla vita culturale del territorio, un progetto altamente inclusivo che merita di continuare ed allargarsi il più possibile. Un esempio di come la cultura può essere veicolo di solidarietà e rispetto del bene della persona”.

Dance Well consiste in un percorso di danza nei luoghi d’arte e bellezza rivolto a tutti, in particolare a persone con Parkinson.

Quest’anno saranno numerose le realtà e sedi coinvolte nel percorso, che prevede incontri settimanali fino a maggio 2026: i Musei Civici di Reggio Emilia (nelle sue sedi del Palazzo dei Musei e de Il Mauriziano), la Fondazione Palazzo Magnani, la Fondazione I Teatri, la Fondazione Aterballetto, e la cooperativa sociale Coressai (per la sede del servizio VR 33, nell’ex Maffia).

“Siamo molto felici che questa terza edizione si sia allargata a più spazi culturali della città – spiega l’assessora al Welfare Annalisa Rabitti -. Aprire i luoghi della cultura a persone fragili e ai loro familiari è uno degli aspetti più importanti di questo progetto, che mira ad accogliere e creare ponti tra mondi diversi e far sentire parte di una comunità persone che purtroppo rimangono ai margini. Questa apertura rappresenta una grande ricchezza per i partecipanti, ma anche per le persone che lavorano nel mondo della cultura e dell’arte, che hanno l’opportunità di conoscere realtà diverse, mettersi in discussione, aprire lo sguardo”.

“È vasta e ramificata l’azione di partnership con enti ed istituzioni culturali del territorio promossa da Farmacie Comunali Riunite – conferma il presidente di Fcr Andrea Capelli – per collaborare allo sviluppo di un agire sociale innovativo e intersettoriale con la finalità di promuovere un approccio integrale alla salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini a fianco della nostre farmacie e del lavoro svolto a supporto del welfare cittadino”.

“Dance Well – aggiunge Giuseppe Antinori, presidente Gruppo Parkinson di Reggio Emilia – è una pratica artistica che insegna ad andare oltre le barriere fisiche e mentali: fa bene alle persone che convivono con il Parkinson ma è aperta a tutti. Musica, musei arte danza sono gli ingredienti per una buona ricarica di energia positiva che migliora equilibrio, ritmi, respiro, umore e relazioni. Ringraziamo chi ha contribuito alla realizzazione di tutto questo”.

Le lezioni di “Dance Well” sono gratuite e aperte a tutti, senza limiti di età, previa prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti. Poiché la disponibilità degli spazi è limitata, i posti saranno assegnati in base alla capienza, cercando di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.