lunedì, 10 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaProsegue l’attività di contrasto all'illegalità da parte della Polizia di Stato reggiana





Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità da parte della Polizia di Stato reggiana

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Reggio Emilia volta a tutelare e salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e, di conseguenza, l’intera cittadinanza reggiana, con maggiore riguardo alle zone cittadine che presentano un più alto tasso di degrado e marginalità.

Negli ultimi giorni il Questore di Reggio Emilia, per il tramite dell’ufficio preposto, ovvero la Divisione Anticrimine della Questura reggiana, ha adottato diversi provvedimenti amministrativi, nonché avviato l’iter procedimentale per altri, relativi alle misure di prevenzione di stretta competenza del Questore.

Nello specifico, sono stati adottati due provvedimenti di “Avviso Orale” nei confronti di due soggetti che, negli ultimi tempi, si erano resi autori di reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti nelle zone adiacenti alla stazione “Storica” di Reggio Emilia.

Inoltre, sempre nei giorni scorsi, il Questore di Reggio Emilia ha adottato due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (cosiddetto “Dacur” o “Daspo Urbano”) nei confronti di altri due soggetti che, nei mesi scorsi, si sono evidenziati con condotte criminose legate sempre allo spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, di cui uno nella zona della stazione “Storica” e l’altro nella zona del centro storico di Reggio Emilia.

Infine, sono stati avviati ben sei procedimenti amministrativi che porteranno all’adozione da parte del Questore di Reggio Emilia di altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso a determinati luoghi pubblici della città (cosiddetto “Daspo Willy”), nei confronti di altri sei giovani soggetti che, in tempi recenti, sono stati protagonisti di condotte delittuose commesse all’interno di alcuni esercizi pubblici della città, quali bar o sale da ballo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.