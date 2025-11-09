Al via il progetto “Pensieri sorretti, giovani in dialogo per allenare il pensiero critico”

Inizierà nel mese di novembre il progetto “Pensieri SORRETTI”, un ciclo di laboratori di pratica filosofica e pensiero critico rivolto a giovani Under 25, condotto da Filò Associazione, in collaborazione con Informagiovani Unione Colline Matildiche, con il sostegno dei fondi della Legge 14 della Regione Emilia-Romagna.

Non verrà tratta la filosofia in senso teorico, ma in quello etimologico di amore per la conoscenza, desiderio di esplorare il mondo e sé stessi, di allenamento alla riflessione, al confronto e alla capacità di porsi domande giuste, anche a partire dalla propria quotidianità.

Il progetto nasce per offrire ai giovani uno spazio libero da giudizi e risposte preconfezionate, dove potersi esprimere, ascoltare, mettere in dubbio e crescere attraverso il dialogo tra pari.

Si parlerà di temi esistenziali, ma anche di questioni concrete, di attualità e quotidiane, esplorando come il pensiero critico possa diventare una pratica utile per leggere il mondo che ci circonda e acquisire competenze.

Mercoledì 12 novembre, alle ore 17, ci sarà un open day al Centro Famiglie di Montecavolo (Via Fratelli Cervi 4) aperto a tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni in cui verrà spiegato il progetto nei dettagli e nel quale chi volesse, potrà iscriversi.

Gli incontri veri e propri invece saranno tutti dalle ore 16 alle 18 nei giorni di mercoledì 19 novembre, 3 e 17 dicembre e 11 e 25 febbraio. La sede sarà il Centro Famiglie dell’Unione, anche se la sede potrebbe subire variazioni in base alle esigenze dei partecipanti.

Per iscriversi è possibile telefonare al numero 328.8896333, oppure utilizzare il QR Code presente sulla locandina.