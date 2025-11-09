domenica, 9 Novembre 2025
Al via il progetto “Pensieri sorretti, giovani in dialogo per allenare il pensiero critico”

Quattro Castella
Inizierà nel mese di novembre il progetto “Pensieri SORRETTI”, un ciclo di laboratori di pratica filosofica e pensiero critico rivolto a giovani Under 25, condotto da Filò Associazione, in collaborazione con Informagiovani Unione Colline Matildiche, con il sostegno dei fondi della Legge 14 della Regione Emilia-Romagna.

Non verrà tratta la filosofia in senso teorico, ma in quello etimologico di amore per la conoscenza, desiderio di esplorare il mondo e sé stessi, di allenamento alla riflessione, al confronto e alla capacità di porsi domande giuste, anche a partire dalla propria quotidianità.

Il progetto nasce per offrire ai giovani uno spazio libero da giudizi e risposte preconfezionate, dove potersi esprimere, ascoltare, mettere in dubbio e crescere attraverso il dialogo tra pari.

Si parlerà di temi esistenziali, ma anche di questioni concrete, di attualità e quotidiane, esplorando come il pensiero critico possa diventare una pratica utile per leggere il mondo che ci circonda e acquisire competenze.

Mercoledì 12 novembre, alle ore 17, ci sarà un open day al Centro Famiglie di Montecavolo (Via Fratelli Cervi 4) aperto a tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni in cui verrà spiegato il progetto nei dettagli e nel quale chi volesse, potrà iscriversi.

Gli incontri veri e propri invece saranno tutti dalle ore 16 alle 18 nei giorni di mercoledì 19 novembre, 3 e 17 dicembre e 11 e 25 febbraio. La sede sarà il Centro Famiglie dell’Unione, anche se la sede potrebbe subire variazioni in base alle esigenze dei partecipanti.

