Reggio Emilia, tenta di rubare su un veicolo in sosta ma viene bloccato da una Volante: arrestato

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, intorno alle ore 03:30, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, mentre erano impegnati in uno specifico servizio di vigilanza nei pressi di via Manara, zona che è stata teatro di recente di furti su autoveicoli, notavano la sagoma di un uomo che armeggiava nei pressi di un autoveicolo parcheggiato.

Immediatamente, i poliziotti invertivano la marcia per fermare e identificare il soggetto, che però si era già allontanato. Pertanto, procedevano a un controllo accurato nella strada in cui presumibilmente si era allontanato. Giunti a metà strada, si affiancavano ad un autoveicolo posteggiato, sorprendendo all’interno un uomo intento a rovistare nel veicolo e armeggiare sul blocco accensione.

A quel punto gli operatori provvedevano a richiamare l’attenzione del soggetto, che veniva fatto scendere dal veicolo e opportunamente bloccato. L’uomo veniva riconosciuto per un 41enne originario del Marocco, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il 26enne veniva immediatamente tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di tentato furto pluriaggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.