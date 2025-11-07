venerdì, 7 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIl Presidente della Provincia, Zanni ha incontrato il nuovo Questore di Reggio...





Il Presidente della Provincia, Zanni ha incontrato il nuovo Questore di Reggio Emilia Carmine Soriente

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.

Un colloquio di saluto e di collaborazione tra Provincia e Polizia di Stato

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni ha incontrato questa mattina in sede il nuovo Questore di Reggio Emilia, dottor Carmine Soriente, che ha recentemente assunto l’incarico.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità e reciproca stima, sono stati condivisi i temi legati alla sicurezza del territorio, alla collaborazione tra istituzioni e alla prossimità dei presidi di legalità nei diversi Comuni reggiani.

«Desidero rivolgere al dottor Soriente il più sincero benvenuto a nome della Provincia e dei sindaci del territorio – ha dichiarato il presidente Zanni –. La sicurezza è un valore che si costruisce insieme, con l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine e il sostegno delle istituzioni locali. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Questura per garantire comunità sempre più sicure e coese».

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.