Il Presidente della Provincia, Zanni ha incontrato il nuovo Questore di Reggio Emilia Carmine Soriente

Il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni ha incontrato questa mattina in sede il nuovo Questore di Reggio Emilia, dottor Carmine Soriente, che ha recentemente assunto l’incarico.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità e reciproca stima, sono stati condivisi i temi legati alla sicurezza del territorio, alla collaborazione tra istituzioni e alla prossimità dei presidi di legalità nei diversi Comuni reggiani.

«Desidero rivolgere al dottor Soriente il più sincero benvenuto a nome della Provincia e dei sindaci del territorio – ha dichiarato il presidente Zanni –. La sicurezza è un valore che si costruisce insieme, con l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine e il sostegno delle istituzioni locali. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Questura per garantire comunità sempre più sicure e coese».