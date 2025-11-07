venerdì, 7 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoGenerosa donazione all'Azienda Usl di una famiglia reggiana che preferisce rimanere anonima





Generosa donazione all’Azienda Usl di una famiglia reggiana che preferisce rimanere anonima

Appennino ReggianoCastelnovo MontiReggio EmiliaSanità
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Importante donazione di una famiglia reggiana che ha, con grande generosità, pagato e messo a disposizione del sistema sanitario della provincia due macchinari tecnologicamente molto avanzati, che permetteranno di realizzare esami a favore dei pazienti, in memoria di alcuni familiari scomparsi, Luca, Carlo e Olga Gianferrari.

La famiglia ha espresso il desiderio di rimanere anonima, ma il Direttore generale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia Davide Fornaciari ha inteso ringraziarla pubblicamente per il gesto: “Questa città e questa provincia si confermano, per l’ennesima volta, vicine a tutti noi, con gesti concreti e un aiuto molto utile ai servizi territoriali e ai presidi a favore della salute. L’irradiatore installato al Centro trasfusionale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e l’ecografo in funzione alla Casa della Comunità di Castelnovo Sotto sono strumentazioni necessarie, e voglio esprimere la gratitudine di tutta la sanità reggiana, delle sue istituzioni e dei suoi operatori verso le persone che hanno permesso tutto questo”.

In particolare, l’irradiatore viene utilizzato presso il Centro Trasfusionale del Santa Maria Nuova per trattare sacche di sangue destinate a particolari categorie di pazienti: l’irraggiamento consente infatti di eliminare dal sangue contenuto nelle sacche i linfociti che possono essere molto dannosi per pazienti immunocompromessi, quali pazienti interessati da trapianto di midollo osseo, o neonati.

Il modello acquistato è il RAYCELL MK1 della ditta canadese BEST THERATRONICS LTD. Il valore delle apparecchiature è pari a circa 147 mila euro.

L’ecografo destinato alla Casa della Comunità di Castelnuovo Sotto è un’apparecchiatura multidisciplinare, completo di 4 sonde ecografiche e applicativi, che consentirà l’esecuzione di indagini di tipo internistico, urologico, ginecologico e cardiologico.

La strumentazione acquistata è il modello VERSANA PREMIER R3 della ditta GE Healthcare. Il valore delle due apparecchiature è pari a circa 147 mila euro.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.