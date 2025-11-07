Dopo il successo della tappa di Modena, il Cinematic Motor Fest approda a Reggio Emilia: tre giorni di proiezioni, incontri, mostre e attività per tutte le età, in un viaggio tra passione, libertà e ingegno umano.

Ad aprire il weekend, Race for Glory: Lancia vs Audi di Stefano Mordini, film che racconta l’epica rivalità tra Audi e Lancia nel Mondiale Rally del 1983.

Tra gli appuntamenti più attesi, la prima italiana di Ulysse (2023) di Arthur Sauvadon, in programma sabato 15 novembre alle 21.00: il documentario segue la storia vera del pilota autistico Ulysse Delsaux, ospite del festival insieme alla pilota reggiana Arianna Casoli. Un racconto di coraggio e inclusione che intreccia sport e crescita personale.

Lo stesso giorno, alle 18.00, il talk “Comunicazione, Motorsport e Inclusione” riunirà professionisti e atleti per riflettere sullo sport come strumento di dialogo e partecipazione.

Ampio spazio anche alla cultura motoristica con la mostra “La storia del motorismo a Reggio Emilia – dalle origini alla crisi dell’austerity (1899–1973)”, a cura di Enzo Simonazzi, organizzata da Scuderia San Martino e ACI Reggio Emilia: un viaggio attraverso le radici della passione automobilistica reggiana.

La sezione Book & Wine accoglierà la casa editrice La Mala Suerte Ediciones con due appuntamenti letterari dedicati al motociclismo eroico e al viaggio come scoperta: Il Privato di Jon Ekerold (venerdì 14) ed E ho seguito il vento di Anne-France Dautheville (sabato 15).

Domenica spazio alle famiglie con la proiezione del film d’animazione Turbo e i laboratori creativi con Il Mattoncino Colorato di Reggio Emilia e Mattel Brick Shop, protagonisti per la prima volta al festival con esposizioni, anteprime e attività dedicate a piccoli e grandi costruttori.

Il Cinematic Motor Fest si conferma così un appuntamento unico nel panorama nazionale, dove cultura, motori e umanità si incontrano in un’unica esperienza condivisa.

Tecnopolo Officine Reggiane, Reggio Emilia

Ingresso gratuito – prenotazione consigliata: info@cinematicmotorfest.com



14–16 novembre 2025