Ausl Reggio Emilia: nuove modalità di accesso per la visita odontoiatrica

Il Dipartimento Cure Primarie informa che, in applicazione alla normativa regionale (DGR 620/2024), dal 12 novembre 2025 la prenotazione di una prima visita odontoiatrica potrà avvenire esclusivamente mediante ricetta medica tramite tutti i canali CUP (sportelli CUP, CUPTEL, FarmaCUP, MediCUP); non sarà più previsto il libero accesso.
Le modalità di erogazione saranno:
- Prima visita odontoiatrica urgente (u) – erogata in tutti i distretti indipendentemente dalla residenza del paziente;
- Prima visita odontoiatrica non urgente (d e p) – erogata nel distretto di residenza del paziente. Qualora non vi siano disponibilità congrue, il paziente potrà essere inserito nella prelista aziendale.