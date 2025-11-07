venerdì, 7 Novembre 2025
Ausl Reggio Emilia: nuove modalità di accesso per la visita odontoiatrica

Reggio EmiliaSanità
Copyright immagine: Regione Emilia Romagna A.I.C.G. – Autore: Pietro Ballardini

Il Dipartimento Cure Primarie informa che, in applicazione alla normativa regionale (DGR 620/2024), dal 12 novembre 2025 la prenotazione di una prima visita odontoiatrica potrà avvenire esclusivamente mediante ricetta medica tramite tutti i canali CUP (sportelli CUP, CUPTEL, FarmaCUP, MediCUP); non sarà più previsto il libero accesso.

Le modalità di erogazione saranno:

  • Prima visita odontoiatrica urgente (u) – erogata in tutti i distretti indipendentemente dalla residenza del paziente;
  • Prima visita odontoiatrica non urgente (d e p) – erogata nel distretto di residenza del paziente. Qualora non vi siano disponibilità congrue, il paziente potrà essere inserito nella prelista aziendale.
















