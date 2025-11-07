venerdì, 7 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Al via la manutenzione dei marciapiedi nelle vie Miselli, Ferri e Sant'Ambrogio...





Al via la manutenzione dei marciapiedi nelle vie Miselli, Ferri e Sant’Ambrogio a Reggio Emilia

Reggio EmiliaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.

I lavori prevedono il rifacimento dei cordoli stradali e l’abbattimento delle barriere architettoniche

Hanno preso il via questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in alcune vie cittadine, individuati tra quelli di maggiore passaggio perché vicini a centri di interesse, come ad esempio le scuole, e per eliminare alcuni ostacoli al passaggio dei pedoni, e in particolare dell’utenza più debole.

Gli interventi sono partiti da via Miselli, nel tratto da via Ferri a via Zamboni, e proseguiranno lungo via Ferri, dove verrà sistemato il marciapiede a servizio della Scuola primaria Canossini, e in via sant’Ambrogio, nel tratto tra i civici 23 e 19.

Nel corso del cantiere, che proseguirà fino a gennaio, potranno verificarsi restringimenti della carreggiata stradale, con l’istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da movieri o semaforo mobile, a seconda delle esigenze del traffico;, e del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nelle zone interessate dai lavori. Le deviazioni ed i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto a cura del richiedente.

 

 

 

















Redazione 1

