Scooter investe pedone: due giovani feriti nel pomeriggio a Rivalta

Due giovani feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 in via della Repubblica – statale 63 del Cerreto, a Rivalta di Reggio Emilia. Un ragazzo 17enne in sella ad uno scooter ha travolto un altro ragazzo di 16 anni che, sceso dall’autobus attraversava la strada sulle strisce. Nell’impatto ad avere la peggio il conducente del mezzo, caduto violentemente sull’asfalto.
Soccorsi dai sanitari inviati dal 118 con due ambulanza ed automedica, i due giovani sono stati trasportati entrambi al Santa Maria Nuova: il 17enne in codice di massima gravità. Meno gravi invece le conseguenze per il pedone 16enne. Sul posto la Polizia locale che ha proceduto con i rilievi.