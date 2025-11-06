Festivol, il Festival del Volontariato: sabato 8 novembre a Cavriago inaugura l’emporio solidale

Nell’ambito della quarta edizione di FestiVol, il Festival del Volontariato, che ha avuto inizio lo scorso 18 ottobre con l’inaugurazione dell’ampliamento della Casa Protetta Comunale e con il convegno sul futuro dei servizi per gli anziani, sabato 8 novembre inaugurerà l’Emporio Solidale di Cavriago alle ore 15.00 in Via Bassetta 11/C, al Parco dello Sport, negli stabili gialli temporanei che hanno ospitato gli anni passati gli alunni e le alunne delle scuole di Cavriago.

L’inaugurazione sarà animata da uno spettacolo circense per adulti e bambini dal titolo “Una racchetta per tre”, a cura della Compagnia del Buco.

Nello stesso pomeriggio Green Team Cavriago e il Gruppo Scout CNGEI organizzano una pulizia del Parco dello Sport a cui tutti possono partecipare: un gesto di cura dell’ambiente che renderà ancora più bella la giornata di sabato. Infine buffet per tutti e per tutte.

Come ogni anno, il FestiVol propone un programma di iniziative diffuse tra ottobre e novembre, per riflettere, conoscere e partecipare alle realtà del volontariato locale.

L’Emporio Solidale è un progetto costruito per fornire sostegno e creare relazioni, andrà ad affiancarsi al Remida Food, già operativo a Montecchio, ampliando così la rete di supporto alimentare in Val d’Enza.

Solitudine e povertà segnano anche la comunità cavriaghese: il nuovo emporio, nato dalla sinergia di Comune di Cavriago, Unione Val d’Enza e associazioni del territorio, ha l’obiettivo di collaborare a contrastarle.

La gestione dell’Emporio è affidata al comitato locale della Croce Rossa–, non sarà un semplice centro di distribuzione, bensì un vero e proprio negozio. Qui, oltre 50 famiglie di Cavriago, che si aggiungeranno alle circa 50 già assistite dal Remida Food di Montecchio, potranno accedere tramite tessere a punti per approvvigionarsi autonomamente di generi alimentari e di prima necessità.

Festivol è un’iniziativa promossa dal Comune di Cavriago insieme al Tavolo Associazioni, una rete che riunisce associazioni e gruppi informali del territorio impegnati nella realizzazione di progetti a favore della comunità e delle persone in situazioni di fragilità.

Il tema scelto per il 2025 è la “Fragilità”, intesa come una condizione che appartiene a ciascuno di noi e che non può essere affrontata da soli: è la comunità intera che deve farsi carico e prendersi cura delle proprie fragilità, trasformandole in occasioni di incontro e solidarietà.