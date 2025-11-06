Bagnolo in Piano: nel parcheggio di un supermercato con un pugnale. Denunciato

È stato fermato in via Olimpia di Bagnolo in Piano, precisamente all’interno del parcheggio del supermercato Coop del paese, nel corso di un servizio perlustrativo da parte dei carabinieri. Durante le procedure di identificazione l’uomo, 60enne, manifestava sin da subito un ingiustificato nervosismo, tale da insospettire i militari operanti che decidevano di approfondire i controlli. L’esito degli approfondimenti portava i carabinieri a rinvenire all’interno dell’auto un pugnale della lunghezza complessiva di 29 cm di cui 17 cm di lama, di cui non è stato in grado di giustificarne il possesso. È successo nel pomeriggio del 2 novembre.

Per questi motivi con le accuse di porto d’armi od oggetti atti ad offendere i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 60enne residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.