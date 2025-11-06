Al Palazzo dei Musei di Reggio ciclo d’incontri dedicato all’archeologia reggiana

Al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia proseguono gli appuntamenti della sesta edizione di “Dallo scavo al Museo”, il ciclo d’incontri a cura di Giada Pellegrini (Musei Civici di Reggio Emilia) dedicato ai temi dell’archeologia reggiana per fare il punto sulle ricerche archeologiche locali, sui recenti studi relativi ai reperti delle collezioni del Museo e per offrire al pubblico un’occasione per conoscere le ultime scoperte legate agli scavi nel territorio.
Sabato 8 novembre alle ore 11 spazio all’incontro dal titolo “Affinché Egli Dia Un’Offerta Funeraria: La Stele di Ra […] dei Musei Civici di Reggio Emilia”, a cura di Laura Michelini, incentrato sulle collezioni egittologiche italiane con particolare attenzione alla tavola d’offerta in arenaria, risalente al Medio Regno, conservata nelle raccolte dei Musei Civici. Finora oggetto solo di studi sommari, la ricerca di Michelini ne propone datazione, provenienza e funzione, restituendo al reperto una voce più precisa all’interno della storia egizia. Uno studio che, a partire da un singolo oggetto, riflette sul ruolo della ricerca nella comprensione e valorizzazione del patrimonio museale.
Accesso libero e gratuito. Informazioni: www.musei.re.it