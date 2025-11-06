A Canossa e a San Martino in Rio per il Santo Patrono servizio di Guardia Medica Straordinaria

Canossa, in occasione della festività del Santo Patrono, martedì 11 Novembre 2025, sarà attivata la Guardia Medica Straordinaria per i Medici di Medicina Generale. Il servizio funzionerà dalle ore 8 alle ore 20.
Anche a San Martino in Rio, in occasione della festività del Santo Patrono, martedì 11 Novembre 2025, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta, sarà attivata la Guardia Medica Straordinaria. Anche in questo caso il servizio funzionerà dalle ore 8 alle ore 20.
Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica (Continuità Assistenziale) occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.