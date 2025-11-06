giovedì, 6 Novembre 2025
A Canossa e a San Martino in Rio per il Santo Patrono servizio di Guardia Medica Straordinaria

Appennino Reggiano, Canossa, Reggio Emilia, San Martino in Rio, Sanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
Canossa, in occasione della festività del Santo Patrono, martedì 11 Novembre 2025, sarà attivata la Guardia Medica Straordinaria per i Medici di Medicina Generale. Il servizio funzionerà dalle ore 8 alle ore 20.

Anche a San Martino in Rio, in occasione della festività del Santo Patrono, martedì 11 Novembre 2025, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta, sarà attivata la Guardia Medica Straordinaria. Anche in questo caso il servizio funzionerà dalle ore 8 alle ore 20.

Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica (Continuità Assistenziale) occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.

















