Reggio Emilia: trivella danneggia cavo alta tensione, intervengono i Vigili del fuoco

E’ successo intorno alle 14:00 presso il cantiere sulla tangenziale nord, varco 7 via Normandia, dove una trivella ha provocato la rottura di un cavo dell’alta tensione. Sul posto, a scopo preventivo, i Vigili del fuoco di Sant’Ilario e Reggio Emilia, oltre alla Polizia locale per la gestione del traffico in quanto via Normandia è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza del cantiere.
