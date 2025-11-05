Intensificati i controlli della Polizia di Stato di Reggio nella zona della stazione “Storica”

L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, mirati alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati e al disturbo delle persone, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane colpite da fenomeni di degrado urbano ed aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini di Reggio Emilia.

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore, sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Eritrea, in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini lì residenti in modo da assicurare una presenza quotidiana delle Forze dell’Ordine nella suddetta zona.

In particolare sono stati svolti specifici servizi anche con l’ausilio degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia-Romagna Occidentale”, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo alle verifiche sulla loro identità e, nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale.

Nell’ambito di questa attività, ad inizio settimana, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente a personale della Questura di Reggio Emilia, procedevano a identificare e controllare un 40enne e un 44enne, i quali risultavano entrambi destinatari di avviso orale del Questore, che, pertanto, gli veniva notificato con l’invito a mantenere una condotta conforme alle leggi e al vivere civile.

Inoltre, procedevano al controllo di un 22enne straniero, che veniva trovato in possesso di 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Pertanto, all’esito dei dovuti adempimenti, il giovane veniva sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Durante un controllo effettuato all’interno del parco “Polveriera”, gli operatori rinvenivano e sequestravano a carico di ignoti ben 77 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Successivamente, mentre venivano effettuati ulteriori controlli in via Emilia Ospizio, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine fermavano e identificavano due 20enni di origine straniera a carico dei quali risultavano già destinatari di due provvedimenti di “DACUR” (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emessi dal Questore di Reggio Emilia il 21 aprile 2023, in seguito al procedimento avviato dalla locale Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia. In virtù di ciò, personale della Questura reggiana procedeva, dapprima, ad allontanare i due soggetti dalla zona per poi notificargli i suddetti provvedimenti.

Questi i risultati complessivi dei servizi svolti negli ultimi giorni: 94 persone controllate; 22 veicoli controllati; 2 posti di controllo effettuati e 2 esercizi pubblici controllati.