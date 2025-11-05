Immagine e benessere: analisi del settore negli ultimi 10 anni

L’analisi, condotta dal Centro Studi di Confesercenti Modena e basata sui dati della Camera

di Commercio, evidenzia tendenze significative nella composizione imprenditoriale e

nell’occupazione.

Servizi alla persona: dieci anni di trasformazioni a Modena e in Emilia-Romagna

Negli ultimi dieci anni, il settore dei servizi alla persona — in particolare barbieri, parrucchieri ed estetisti — ha vissuto importanti cambiamenti sia a livello provinciale che regionale. In Provincia di Modena la crescita è segnata da un incremento degli imprenditori extra UE.

Le imprese di barbieri e parrucchieri sono aumentate del 3% (da 1.119 a 1.155), con un

incremento del 5% negli addetti. Le imprese gestite da imprenditori extra UE sono più che

raddoppiate (+120%), passando da 80 a 174, con un aumento del 100% degli addetti. Al

contrario, le imprese italiane e UE sono diminuite del 5%, con una flessione del 7% negli

addetti. Nel settore dell’estetica, le imprese sono aumentate del 5% (da 547 a 574), mentre gli addetti sono cresciuti del 27%. Le imprese extra UE sono salite da 30 a 63 (+110%), con un incremento del 90% negli addetti.

A livello regionale invece, il numero di imprese di barbieri e parrucchieri è diminuito del

5%, mentre gli addetti sono calati dell’1%. Le imprese italiane e UE sono scese del 13%,

ma quelle extra UE sono aumentate del 142%, con una crescita del 135% negli addetti. Nel

settore estetico regionale le imprese sono aumentate del 22%, gli addetti del 28% mentre

quelle extra UE sono cresciute del 159%, con un incremento del 161% negli addetti.

La presenza di imprenditori extra UE sta ridefinendo il panorama dei servizi alla persona. In

Provincia di Modena, la quota di imprese gestite da stranieri è passata dal 7% al 15% nel

settore parrucchieri, e dal 6% all’11% in quello estetico. A livello regionale, la tendenza è

analoga.

“Questi dati raccontano una trasformazione profonda del settore – commenta Loris

Monzoni, Presidente di Immagine Benessere Confesercenti Modena e neoeletto

Vicepresidente Nazionale di Confesercenti -. La crescita dell’imprenditoria straniera è un

segnale che evidenzia i profondi cambiamenti nel tessuto economico e sociale della nostra

provincia. Tuttavia, questo fenomeno deve essere accompagnato da un percorso formativo

per le neo imprese e da un rigoroso rispetto delle regole, a tutela dei consumatori e delle

imprese regolari. È fondamentale garantire qualità, formazione professionale e regolarità

nell’esercizio delle attività del settore immagine e benessere. Per questo motivo, è

necessario un’intensificazione dei controlli da parte degli organi competenti, al fine di

contrastare con efficacia l’abusivismo e le pratiche irregolari”.

“L’abusivismo danneggia gravemente l’immagine delle imprese che operano nel rispetto

delle normative, genera evasione fiscale e contributiva, e soprattutto mette a rischio la salute dei cittadini, che talvolta si affidano a operatori non qualificati per risparmiare pochi euro.

Occorre promuovere una cultura della legalità e dei servizi sicuri, attraverso un impegno

concreto delle istituzioni e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori. Solo

così sarà possibile tutelare la professionalità degli operatori regolari e garantire standard

elevati di sicurezza e qualità” conclude Monzoni.