Da Emil Banca 15 milioni di euro per lo sviluppo della Fiera di Bologna

Calzolari: “Un ulteriore passo avanti nel programma di riqualificazione e ampliamento del quartiere fieristico”

É stato firmato nella sede BolognaFiere il contratto di finanziamento da 15 milioni di euro che Emil Banca, in pool con il Gruppo Bcc Iccrea di cui fa parte, ha concesso all’azienda bolognese. Risorse a supporto degli investimenti che effettuerà l’Ente fieristico con quasi un secolo di storia alle spalle e che oggi vanta un portfolio espositivo di oltre 100 manifestazioni all’anno in Italia e all’estero, sia organizzate direttamente che ospitate.

BolognaFiere è un driver fondamentale per l’economia di Bologna e dell’intera Emilia-Romagna”, ha dichiarato il vicedirettore generale di Emil Banca, Gianluca Pavan, che ha aggiunto: “Supportare gli investimenti di questo polo strategico, che genera occupazione e indotto per migliaia di imprese locali, significa dare linfa allo sviluppo del nostro sistema economico”.

“L’accordo con Emil Banca – ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di riqualificazione e ampliamento del quartiere fieristico, con l’obiettivo di renderlo più moderno, sostenibile e funzionale alle esigenze degli operatori internazionali. Queste risorse ci permetteranno di proseguire con coerenza nel percorso di sviluppo che rafforza il ruolo di BolognaFiere come piattaforma di riferimento per la promozione del Made in Italy e per l’incontro tra imprese e mercati.”

Alla firma del contratto, oltre a Pavan erano presenti, tra gli altri, il presiedente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Fabio Pericolini, e Daniele Cambriani, responsabile Centro Imprese Bologna Gruppo Bcc Iccrea.

 

















