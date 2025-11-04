SGP, da gennaio una nuova fase per la gestione del patrimonio comunale sassolese

Il Comune di Sassuolo apre una nuova fase per Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP), la società interamente partecipata che gestisce e valorizza il patrimonio comunale, pianifica e cura la manutenzione di strade, edifici e verde pubblico, e coordina le principali opere pubbliche e gli investimenti della città.

Con la fine del 2025 si conclude l’esperienza dell’Amministratore Unico Marcello Alonzo, al quale il Sindaco e l’Amministrazione comunale rivolgono un sincero ringraziamento per l’impegno e la collaborazione dimostrati nel corso del suo mandato.

“Ringrazio Marcello Alonzo per il lavoro svolto e per il contributo dato alla guida della società — afferma il Sindaco di Sassuolo —. Da gennaio 2026 si apre una nuova fase di rilancio e consolidamento di SGP, che vogliamo ancora più efficiente, vicina al territorio e protagonista dei progetti di rigenerazione urbana che trasformeranno la nostra città nei prossimi anni”.

Il Comune di Sassuolo, in qualità di Socio Unico, avvierà la procedura di selezione e nomina del nuovo Amministratore Unico, che guiderà la società nel triennio 2026-2028, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo strategico nella gestione e valorizzazione del patrimonio comunale.

Accanto alla nomina del nuovo vertice, prosegue la selezione del Direttore Tecnico, figura chiave per il coordinamento degli investimenti pubblici e del piano di manutenzione della città. Ruolo attualmente ricoperto dall’ingegner Michele Rino, in distacco dal Comune di Sassuolo.

La nuova governance e il rafforzamento della direzione tecnica segneranno l’avvio di una fase di rinnovamento per SGP. L’obiettivo è consolidare la solidità della società e affrontare le prossime sfide: aumentare l’efficienza organizzativa, attuare il piano di manutenzione, completare i progetti in corso e realizzare gli interventi di rigenerazione urbana e connessioni sostenibili che stanno ridisegnando Sassuolo come una città più moderna, accogliente e funzionale.

“Il nostro progetto di cura e decoro della città passa attraverso l’efficienza e l’organizzazione della SGP — conclude il Sindaco —. Alla nuova guida della società affideremo una grande responsabilità: gestire con competenza e visione il patrimonio e le risorse pubbliche, per garantire a Sassuolo spazi curati, servizi di qualità e una città che continui a crescere con ordine e bellezza”.

Gli avvisi pubblici per la nomina dell’Amministratore Unico e per la selezione del Direttore Tecnico saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo e della SGP S.r.l.