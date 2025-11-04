martedì, 4 Novembre 2025
Il sindaco Massari da’ il benvenuto al nuovo Questore di Reggio Emilia

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.

“Massima disponibilità e collaborazione”

“E’ con grande piacere che ho dato il benvenuto oggi al nuovo Questore di Reggio Emilia, il dottor Carmine Soriente.
Ci siamo scambiati le prime impressioni su quanto si troverà ad affrontare nella nostra città, quali le criticità e quali i punti di forza.
Un breve colloquio in cui ho avuto modo di confermare la nostra massima disponibilità a collaborare per migliorare – ognuno per il proprio ambito di competenza – i livelli di sicurezza nella nostra città.
Redazione 1

