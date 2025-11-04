martedì, 4 Novembre 2025
38enne vittima di uno scippo in via Eritrea a Reggio Emilia

Quella questa mattina una donna 38enne è rimasta vittima di uno scippo in via Eritrea a Reggio Emilia compiuto da un malvivente che si è dato alla fuga a piedi per le vie circostanti.

La donna percorreva a piedi la strada con in mano il proprio cellulare quando è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che glielo ha stappato per poi dileguarsi a piedi. Fortunatamente la donna non ha riportato lesioni. Quindi l’allarme al 112 con i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno raccolto la denuncia avviando nell’intero capoluogo reggiano la caccia al malvivente riuscito a dileguarsi.

















