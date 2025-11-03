martedì, 4 Novembre 2025
Vetrina: Spazi che diventano impresa, prorogato il termine

BolognaEconomia
Tempo di lettura Less than 1 min.
C’è ancora tempo per partecipare al bando “Vetrina: spazi che diventano impresa”, promosso dalla Città metropolitana di Bologna per favorire la riqualificazione e il riuso di spazi commerciali e artigianali sfitti o sottoutilizzati e sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nei centri urbani del territorio metropolitano.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato prorogato all’1 dicembre in considerazione del carattere sperimentale del progetto e del bisogno di disporre di più tempo per la raccolta e la segnalazione degli spazi idonei.

L’obiettivo della proroga è quello di consentire una partecipazione più ampia e garantire una mappatura più completa delle unità immobiliari disponibili, in vista della successiva fase dedicata alla selezione dei progetti imprenditoriali.

Tutte le informazioni aggiornate, la documentazione e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina dedicata al progetto: Vetrina: spazi che diventano impresa

















Redazione 1

