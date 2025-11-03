lunedì, 3 Novembre 2025
‘Il filo perduto. Quando le donne non avevano voce’ debutta al Reggio Film Festival

Martedì 4 novembre alle ore 21 prima nazionale al Cinema AlCorso di Reggio Emilia, come anteprima del Reggio Film Festival, del nuovo docufilm di Alessandro Scillitani: Il filo perduto. Quando le donne non avevano voce raccoglie le testimonianze, tra molte altre, di Serena Dandini, Mariangela Gualtieri, Loredana Lipperini, Dacia Maraini, Michela Murgia e Lidia Ravera.

Prima della proiezione è in programma la tavola rotonda Il filo delle donne, con la partecipazione di Serena Ballista, Alessandra Campani, Natalia Guerrieri, Monica Morini e Giulia Siviero.

A seguire, incontro con gli autori.

Fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è attivo un crowdfunding per aiutare la distribuzione di questo docufilm (https://www.produzionidalbasso.com/project/il-filo-perduto-quando-le-donne-non-avevano-voce/).

Il Cinema AlCorso si trova in via Giuseppe Garibaldi 14 a Reggio Emilia.

Ingressi: intero 8 €, ridotto 6.50 €.

Il Festival entra nel vivo dal 10 al 16 novembre, con numerosi appuntamenti quotidiani e decine di cortometraggi da tutto il mondo.

Info sul Reggio Film Festival e programma dettagliato: http://www.reggiofilmfestival.it/.

















