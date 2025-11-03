Al via i bandi Fondazione CR Carpi per sostenere il territorio

La Fondazione CR Carpi conferma il suo impegno nel promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità locale, aprendo i bandi per l’anno 2026 per contributi mirati a realizzare iniziative culturali, sociali, di comunità e per attività riconducibili ai settori d’intervento 2026 della Fondazione.

Con quattro bandi distinti, la Fondazione intende sostenere la progettualità locale in modo concreto e strutturato. Il Bando +Cultura 2026 si rivolge alle iniziative che arricchiscono l’offerta culturale, valorizzando l’arte e la creatività a beneficio della cittadinanza. Il Bando +Sociale 2026 supporta interventi nell’ambito sociale e sanitario, mirati al sostegno delle categorie più vulnerabili, con un forte coinvolgimento del volontariato. Il bando +Comunità per Parco Santacroce è invece dedicato a sostenere progetti sociali, educativi, sportivi e ambientali che promuovano la coesione sociale e valorizzino il Parco Santacroce come luogo di aggregazione e benessere, attraverso attività continuative e reti tra enti. Infine il bando Richieste generali dà supporto a tutte quelle iniziative riconducibili ai settori di intervento indicate nel DPP 2026 e non riconducibili ai precedenti ambiti.

Le domande devono essere presentate online sul sito www.fondazionecrcarpi.it, dove sono disponibili i bandi completi e le modalità di partecipazione.

Per i bandi +Cultura2026 +Sociale2026 e Richieste generali 2026 le richieste di finanziamento potranno essere presentate dal 3 novembre 2025 (ore 9.00) fino al 1 dicembre 2025 (ore 12.00), per il bando +Comunità per Parco Santacroce la scadenza è fissata nel 31 ottobre del prossimo anno.

Possono chiedere un contributo enti privati senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le cooperative sociali (L. 381/91) e le imprese sociali (D.Lgs 155/2006) formalmente costituiti da almeno un anno alla data di scadenza del bando e che siano in possesso, di competenze e conoscenze adeguate a garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto proposto.

I contributi richiesti possono variare da 2.000 a 20.000 euro per i bandi +Cultura e +Sociale e non essere inferiore ai 2.000 euro per le Richieste di contributo nei settori d’intervento del documento programmatico 2026, mentre il bando +Comunità prevede richieste tra i 3.000 e i 20.000 euro.