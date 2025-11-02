lunedì, 3 Novembre 2025
I Carabinieri reggiani commemorano i defunti dell’Arma: cerimonia presso la Caserma “Leone Carmana”

Reggio Emilia
Si è tenuta questo pomeriggio, in un clima di profondo rispetto e solenne raccoglimento, la cerimonia di commemorazione dedicata ai Defunti dell’Arma dei Carabinieri presso la sede del Comando Provinciale di Reggio Emilia. L’evento ha visto la partecipazione degli Ufficiali, di una nutrita rappresentanza di Marescialli e Carabinieri in servizio, e di una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) in congedo.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci. Il momento centrale della commemorazione è stata la deposizione di una corona d’alloro alla lapide d’ingresso del Comando Provinciale, un gesto di gratitudine e onore rivolto in particolare al Carabiniere Leone Carmana, Eroe Reggiano Medaglia d’Oro al Valor Militare, cui è intitolata la Caserma. Durante l’omaggio, è stato eseguito il Silenzio d’Ordinanza, con tutti i presenti che hanno reso gli onori ai caduti, rinnovando il giuramento di fedeltà ai valori e al sacrificio di chi ha servito la Patria fino all’estremo. La commemorazione ha voluto ricordare non solo gli eroi caduti in servizio, ma tutti i Carabinieri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’Arma e nella comunità reggiana. “Questa cerimonia è la testimonianza del legame indissolubile tra l’Arma in servizio e la sua storia, onorando il sacrificio di chi ci ha preceduto,” ha sottolineato il Colonnello Narducci. “Il ricordo di figure come Leone Carmana ci ispira quotidianamente nel nostro impegno a tutela della collettività”.

















