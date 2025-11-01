sabato, 1 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Incendio in un garage a Correggio

CorreggioReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
foto archivio

Poco dopo le ore 3:00 di oggi, 1° novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Rubiera sono intervenuti in Via Boccaccio n. 2 a Correggio, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. La segnalazione è giunta  dai Vigili del Fuoco, già sul posto con una squadra operativa. Il rogo si è sviluppato all’interno di un box adibito a garage che conteneva una dozzina di monopattini elettrici.

In base ai primi riscontri, le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, potrebbero essere state generate dal surriscaldamento della batteria di uno dei monopattini presenti. Fortunatamente, l’intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio, che ha causato solo danni lievi alla struttura del garage, la quale è risultata comunque agibile. Il proprietario del garage, un 56enne residente sul posto, era presente al momento dell’intervento. Sulle esatte dinamiche e per la conferma definitiva delle cause del sinistro sono in corso ulteriori accertamenti a cura dei Carabinieri e dei vigili del fuoco.

 

















