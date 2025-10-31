venerdì, 31 Ottobre 2025
Martedì 4 novembre a Reggio Emilia la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Le commemorazioni in programma in città sono promosse da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Prefettura, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Comitato Democratico Costituzionale e Comitato Coordinamento fra le Associazioni d’Arma e combattentistiche.

Alle ore 10.30, all’interno del Duomo si celebra la messa in suffragio ai caduti al termine della quale, con partenza da piazza Prampolini, è previsto il corteo che raggiungerà piazza Martiri del 7 Luglio dove sarà depositata una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre. A seguire sarà data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. La celebrazione si concluderà con l’intervento dei rappresentati di Comune e Provincia.

 

 

















