Martedì 4 novembre a Reggio Emilia la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate

Le commemorazioni in programma in città sono promosse da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Prefettura, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Comitato Democratico Costituzionale e Comitato Coordinamento fra le Associazioni d’Arma e combattentistiche.

Alle ore 10.30, all’interno del Duomo si celebra la messa in suffragio ai caduti al termine della quale, con partenza da piazza Prampolini, è previsto il corteo che raggiungerà piazza Martiri del 7 Luglio dove sarà depositata una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre. A seguire sarà data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. La celebrazione si concluderà con l’intervento dei rappresentati di Comune e Provincia.