Spacca il finestrino di un’auto in sosta per rubare ma in quel momento arriva la Volante: denunciato 35enne dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, mercoledì 29 ottobre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, transitando in via Mons. Tondelli durante un consueto servizio di controllo del territorio, notavano la presenza di un’autovettura con il finestrino infranto.
A quel punto, gli agenti procedevano nell’immediato alla visione dei sistemi di videosorveglianza presenti, dai quali veniva appurato che qualche minuto prima un soggetto, del quale si riconosceva bene il vestiario, aveva danneggiato l’autovettura in questione e tentato di rovistare all’interno per poi desistere in quanto, proprio in quel momento, transitava in quei luoghi la Volante della Polizia di Stato.
Preso atto di quanto emerso dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, gli operatori della Polizia di Stato si mettevano sulle tracce del presunto autore, che veniva riconosciuto e ritracciato subito dopo in piazzale Marconi in quanto perfettamente corrispondente alle descrizioni.
Si trattava di un marocchino di 35 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia per via di numerosi precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio. Lo stesso veniva, dunque, accompagnato presso i locali della Questura dove veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.