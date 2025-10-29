Vademecum per i rifiuti in occasione della festività di Ognissanti

In concomitanza della festività del 1° Novembre, a Reggio Emilia e provincia i servizi di raccolta rifiuti porta a porta delle frazioni di rifiuto indifferenziato e vegetale saranno garantite regolarmente, mentre la raccolta porta a porta del rifiuto organico è sospesa, come previsto da calendario.

Per le zone del forese del Comune di Reggio Emilia, dove è prevista una raccolta rifiuti porta a porta integrale delle frazioni di rifiuto di carta, plastica e vetro/barattolame, sarà previsto quanto segue:

Raccolta carta zona Viola, in aderenza a quanto indicato nel calendario, sarà effettuata venerdì 31/10.

Raccolta plastica zona Viola, differentemente da quanto indicato nel calendario, sarà effettuata sabato 01/11.

È prevista inoltre la sospensione della distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso i Punti Ambiente Mobili di Reggio Emilia.

Il Call Center Ambientale 800 212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. Per tutta la provincia i centri di raccolta rimarranno chiusi il giorno 1° Novembre.

E’ comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio attraverso l’App Iren Ambiente o accedendo al portale https://servizi.irenambiente.it .

Restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire i rifiuti.