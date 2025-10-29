giovedì, 30 Ottobre 2025
Infortunio sul lavoro a Sant’Antonino di Casalgrande: due feriti

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi intorno alle 13:30 in via Don Pasquino Borghi a Sant’Antonino di Casalgrande, dove padre e figlio, rispettivamente di 54 e 25 anni, residenti a Scandiano, sono rimasti schiacciati da una pesante lastra di marmo. Immediati i soccorsi: il 25enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara in serie condizioni: avrebbe riportato uno schiacciamento al bacino; il padre, che ha riportato ferite ad una mano, è stato pure lui trasportato all’ospedale Sant’Agostino. Oltre ai sanitari inviati dal 118, sul posto la Medicina del Lavoro e i Carabinieri.

















