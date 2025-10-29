Domani a Reggio Emilia il convegno per renderla più sicura e sostenibile

“Mobilità scolastica sicura e sostenibile in Emilia-Romagna: strategie e azioni” è il tema del convegno regionale che si terrà domani, giovedì 30 ottobre, a Reggio Emilia al Centro internazionale Loris Malaguzzi (viale Ramazzini 72/a). L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio per l’educazione della sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato alle politiche, alle esperienze e alle azioni per favorire una mobilità più sicura, sostenibile e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. L’incontro vuole essere un’occasione per fare il punto della situazione a livello regionale, anche a partire dall’esperienza reggiana, ma soprattutto tracciare linee di lavoro e presentare proposte per l’azione territoriale dei prossimi anni.

Tra i relatori del convengo, in programma dalle ore 9.30 alle 13.30, insieme a insegnanti, tecnici ed esperti di mobilità, l’assessore regionale ad Ambiente mobilità e trasporti Irene Priolo, l’assessora reggiana a Politiche per il clima e mobilità Carlotta Bonvicini, Giuseppe Schena dell’Ufficio Scolastico Regionale, Valter Baruzzi, pedagogista, Gabriela Gildoni, neuropsichiatra infantile, Matteo Colleoni dell’Osservatorio nazionale della Mobilità scolastica, Monica Vercesi dell’associazione Genitori antismog, Matteo Dondè della Fondazione Michele Scarponi.

Punto di partenza del convegno è l’idea che la qualità della vita delle città, piccole e grandi, si misuri anche sulla presenza di bambine e bambini che si muovono in autonomia e sicurezza fin dalla più giovane età da casa a scuola ma non solo. I benefici che ne risultano sono molteplici e lo sono per l’intera comunità. La responsabilità degli adulti è quella di costruire le condizioni perché questo avvenga sia da un punto di vista culturale e sociale che infrastrutturale. Il processo educativo che deve portare all’acquisizione delle competenze necessarie parte dalla scuola ma si deve sviluppare per l’intero ciclo della vita e coinvolgere attivamente l’intera comunità.

Evento gratuito con iscrizione su https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/mobilita-scolastica-sicura-e-sostenibile-convegno-a-reggio-emilia-il-30-ottobre