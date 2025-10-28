Incendio in una abitazione in via Radici in Monte a Castellarano, un ferito

Incendio nel garage di un’abitazione in via Radici in Monte, a Castellarano, intorno alle 19:00 di ieri. Un ferito con ustioni leggere, prontamente trasportato all’ospedale di Sassuolo, dove è stato sottoposto a medicazione.

Il rogo ha completamente distrutto un‘automobile e sette motocicli. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Sassuolo, Castelnuovo Monti e un’unità di supporto proveniente da Reggio Emilia, oltre al personale del 118 e ai Carabinieri. L’abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni strutturali al solaio, compromesso dalle alte temperature e parzialmente crollato.