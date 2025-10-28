Furto in bar con buco nel muro a Reggio Emilia: indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, poco dopo le 3:30 di questa notte sono intervenuti in città in via Aldo Moro, su richiesta della titolare di un bar – tabaccheria per un sopralluogo di furto. Ignoti malviventi si sono introdotti all’interno dei locali praticando un buco nel muro. L’azione criminosa ha portato all’asportazione di sigarette e del fondo cassa (quantità in fase di inventario). Anche il danno complessivo è ancora in fase di quantificazione. Sulla vicenda, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini volte a identificare gli autori del furto aggravato.