Furto in bar con buco nel muro a Reggio Emilia: indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, poco dopo le 3:30 di questa notte sono intervenuti in città in via Aldo Moro, su richiesta della titolare di un bar – tabaccheria per un sopralluogo di furto. Ignoti malviventi si sono introdotti all’interno dei locali praticando un buco nel muro. L’azione criminosa ha portato all’asportazione di sigarette e del fondo cassa (quantità in fase di inventario). Anche il danno complessivo è ancora in fase di quantificazione. Sulla vicenda, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini volte a identificare gli autori del furto aggravato.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810