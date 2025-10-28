Altre due spaccate notturne in altrettanti bar reggiani

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, nella prima mattinata di oggi, attivati dai rispettivi proprietari che avevano scoperto i reati, hanno curato due sopralluoghi di furto in altrettanti bar della città.

I due episodi – che presentano analoghe modalità esecutive – sono avvenuti in un bar di via Napoli, dove i militari hanno accertato che ignoti hanno infranto la vetrata d’ingresso dell’esercizio utilizzando un tombino e una volta all’interno sono riusciti ad asportare alcune centinaia di euro in contanti, oltre a generi alimentari e diverse bottiglie di alcolici. L’inventario definitivo per quantificare il danno è in corso.

L’altro sopralluogo è avvenuto in un bar di via Nobel, sempre a Reggio Emilia. In questo caso i malviventi hanno infranto la vetrata con un tombino senza però riuscire ad accedere all’interno: da un primo controllo infatti non risulta mancare nulla. In corso la stima dei danni.

Su entrambi gli episodi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili.