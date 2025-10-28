martedì, 28 Ottobre 2025
Comune di Sassuolo
Addio a Victor, il cane dell’unità cinofila reggiana

CronacaReggio Emilia
Si è spento Victor, il pastore tedesco dell’Unità cinofila della Polizia locale, per anni protagonista degli interventi antidroga in città. Messo a riposo a inizio anno, quando anche il suo conduttore, il commissario Corrado Bernardi, è andato in pensione, a Victor succederà a breve un nuovo agente a quattro zampe, in convenzione con altre unità territoriali.

Il fiuto di Victor ha contribuito in maniera significativa a contrastare lo spaccio di droga e a garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso controlli mirati in prossimità di parchi, scuole, stazioni e delle aree sensibili del territorio. Bernardi e Victor, operativi a Reggio grazie a una convenzione con la Polizia locale dell’Appennino Reggiano, hanno lavorato in stretta collaborazione, oltre che con la Polizia Locale di Reggio Emilia, anche con le principali forze di polizia, in particolare con la Questura di Reggio Emilia, con la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza e con l’Arma dei Carabinieri, in numerose operazioni congiunte di controllo e di contrasto al traffico di stupefacenti.

Oltre alle attività di polizia giudiziaria, Victor era addestrato alla ricerca di persone disperse e ha partecipato a numerose operazioni di protezione civile, intervenendo in scenari complessi e difficili: dalle ricerche di persone scomparse, fino al supporto in situazioni di emergenza nazionale, come il terremoto di Mirandola e le alluvioni del Crostolo e di Faenza.

















