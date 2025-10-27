Tre incontri dedicati ai papà per esplorare il loro ruolo nella crescita del figlio

Sono in programma tre appuntamenti dedicati ai papà per esplorare un ruolo che è cambiato molto negli anni ed è diverso da quello che loro stessi hanno sperimentato come figli. Un ruolo che li vede sempre più partecipi nella vita delle loro bambine e dei loro bambini, che si confronta e si completa con il ruolo della madre.

Gli incontri seguiranno le fasi della vita dei figli a cui i papà nella loro evoluzione si devono adeguare. Si svolgeranno alle ore 20.45 al centro per le Famiglie di via Fratelli Cervi 4 a Montecavolo.

Saranno appuntamenti gratuiti, ma su prenotazione al numero 3913284068 o scrivendo a info@famiglieincentro.it

Si partirà mercoledì 29 ottobre con “Papà si nasce” per i padri di figli dagli 0 ai 6 anni. Mercoledì 19 novembre sarà la volta di “Papà a scuola” (6-10 anni) e mercoledì 10 dicembre di “Ciao ciao papà” (11 anni in poi).

I padri saranno accompagnati nel viaggio per scoprire il difficile mestiere del genitore da Stefano Ferrarini, psicologo, psicoterapeuta e papà. Si potrà partecipare ad ogni incontro singolarmente o a tutti e tre come percorso di crescita.