Montecchio Emilia, per il Santo Patrono servizio di Guardia Medica Straordinaria

A Montecchio Emilia, in occasione della festività del Santo Patrono, martedì 28 Ottobre 2025, l’Ospedale Franchini e i Servizi Territoriali del Distretto garantiranno solo le attività d’urgenza, come nei giorni festivi. Saranno sospese le attività degli Sportelli CUP-SAUB, dei Centri Prelievi e dei Consultori del Distretto, degli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta del Comune di Montecchio, degli ambulatori specialistici all’Ospedale Franchini e nelle Case della Comunità di Montecchio, San Polo e Sant’Ilario d’Enza, nonché l’attività degli uffici dei Servizi Territoriali e Ospedalieri.

Nella giornata del 28 Ottobre 2025 sarà attivato dalle ore 8 alle ore 20 il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) per gli assistiti dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta del Comune di Montecchio. Si ricorda che per accedere al servizio occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.

Tutte le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 29 ottobre.