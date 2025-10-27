martedì, 28 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDue incidenti avvenuti nel reggiano hanno richiesto oggi l’intervento dei Vigili del...





Due incidenti avvenuti nel reggiano hanno richiesto oggi l’intervento dei Vigili del fuoco

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il primo è accaduto poco dopo le 15:00 sulla Statale 63 in località Pinetina di Vezzano sul Crostolo. Un furgone, dopo essere uscito di strada, ha finito la sua corsa in una scarpata. I due occupanti ne sono usciti illesi ma comunque accompagnati in ospedale per accertamenti. Intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari e la Polizia locale Colline Matildiche.

Intorno alle 16:00, in vece, in via Lenin a Gavassa, una persona è rimasta bloccata nell’abitacolo di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è venuta a collisione con un camion. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco i sanitari inviati dal 118 e la Polizia locale.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.