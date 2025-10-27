Due incidenti avvenuti nel reggiano hanno richiesto oggi l’intervento dei Vigili del fuoco

Il primo è accaduto poco dopo le 15:00 sulla Statale 63 in località Pinetina di Vezzano sul Crostolo. Un furgone, dopo essere uscito di strada, ha finito la sua corsa in una scarpata. I due occupanti ne sono usciti illesi ma comunque accompagnati in ospedale per accertamenti. Intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari e la Polizia locale Colline Matildiche.

Intorno alle 16:00, in vece, in via Lenin a Gavassa, una persona è rimasta bloccata nell’abitacolo di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è venuta a collisione con un camion. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco i sanitari inviati dal 118 e la Polizia locale.