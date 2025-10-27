Disturba in un albergo e aggredisce i carabinieri: denunciato a Reggio Emilia

Avrebbe aggredito verbalmente il personale di un hotel e successivamente i militari intervenuti per identificarlo. Per questi motivi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 20enne nordafricano residente in città. È successo la notte del 24 ottobre scorso, quando militari intervenivano presso un hotel cittadino dove era stata segnalata una persona che disturbava nella reception. Sul posto i militari prendevano contatto con il personale dell’hotel che indicava un ragazzo seduto ad un tavolino che pretendeva di passare la notte nella struttura senza essere in possesso di alcun documento di identificazione. I

l giovane, in evidente stato di alterazione, spiegava di essere stato allontanato da un’abitazione privata a seguito di un litigio con altre persone con cui aveva trascorso la serata, e di non sapere dove andare. Durante l’intervento, i militari hanno notato escoriazioni sul volto e graffi sulle mani dell’uomo, che ha tuttavia rifiutato ogni assistenza medica offerta dal personale del 118. Nonostante l’iniziale identificazione, il soggetto mostrava sin da subito insofferenza al controllo, rivolgendo parole offensive agli operanti e tentando di spintonarli con violenza nel tentativo di eludere il controllo. Vista la resistenza attiva e violenta posta in essere dallo stesso, i militari, con non poca fatica riuscivano a contenerlo. Anche in caserma il giovane continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo, proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei militari.

Alla luce dei fatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.