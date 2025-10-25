Scontro frontale tra due auto a Montecchio Emilia: due feriti lievi

Poco dopo l’una di questa notte, un incidente stradale si è verificato in Strada Coppellini a Montecchio Emilia, coinvolgendo in uno scontro frontale due autovetture. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Lo scontro ha coinvolto una Renault Clio, condotta da un sessantenne residente a Montecchio Emilia, e una Volkswagen Eos, guidata da un ventiduenne, anch’egli residente nel comune.

Entrambi i conducenti, a seguito dell’impatto, hanno riportato ferite non gravi e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Sono stati trasportati in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia in codice verde, a conferma di un quadro clinico di bassa criticità. La pattuglia dei Carabinieri di Quattro Castella ha effettuato i rilievi. Le cause esatte che hanno portato allo scontro frontale sono attualmente al vaglio dei militari, che stanno procedendo con gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.