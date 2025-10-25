sabato, 25 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeMontecchioScontro frontale tra due auto a Montecchio Emilia: due feriti lievi





Scontro frontale tra due auto a Montecchio Emilia: due feriti lievi

MontecchioReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

Poco dopo l’una di questa notte, un incidente stradale si è verificato in Strada Coppellini a Montecchio Emilia, coinvolgendo in uno scontro frontale due autovetture. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Lo scontro ha coinvolto una Renault Clio, condotta da un sessantenne residente a Montecchio Emilia, e una Volkswagen Eos, guidata da un ventiduenne, anch’egli residente nel comune.

Entrambi i conducenti, a seguito dell’impatto, hanno riportato ferite non gravi e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Sono stati trasportati in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia in codice verde, a conferma di un quadro clinico di bassa criticità. La pattuglia dei Carabinieri di Quattro Castella ha effettuato i rilievi. Le cause esatte che hanno portato allo scontro frontale sono attualmente al vaglio dei militari, che stanno procedendo con gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.