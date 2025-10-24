venerdì, 24 Ottobre 2025
Lunedì 27 ottobre lavori sulla rete del teleriscaldamento in via Cecati a Reggio Emilia

Reggio EmiliaViabilita'
Lunedì prossimo 27 ottobre è programmato un intervento di scavo per il rinnovo delle tubazioni del teleriscaldamento in via Cecati, all’altezza dell’incrocio con via Maria Droste a Reggio Emilia. Si tratta di lavori necessari per il buon funzionamento della rete in vista dell’approssimarsi della stagione invernale.

La presenza del cantiere IREN Energia, per dimensioni ed ingombro, comporterà tuttavia la chiusura temporanea al traffico di via Cecati nel tratto compreso tra via Ventasso e via Maria Droste, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 circa. Trattandosi di una strada a elevato scorrimento, è possibile che si verifichino rallentamenti al traffico nella zona.

















