Anziano investito dalla propria auto a Villa Minozzo

Un anziano 86enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto oggi poco prima delle 15:00 a Villa Minozzo. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato con una gamba sotto la propria autovettura. Immediati i soccorsi: sul posto i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, l’automedica da Castelnovo, la Croce Verde da Villa Minozzo e l’elicottero da Parma che ha provveduto al trasporto dell’anziano al Santa Maria Nuova. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Villa Minozzo.
