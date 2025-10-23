“Oltre”, sabato “Nel segno del Leone” al Cimitero monumentale di Reggio Emilia

Vivere il cimitero non solo come luogo di memoria ma anche di arte, cultura e identità collettiva. È la proposta di “Oltre”, appuntamento culturale al Cimitero monumentale promosso per il quarto anno da Associazione culturale Cinqueminuti con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna. Un invito a esplorare gli angoli più interessanti e suggestivi del cimitero con spettacoli site specific di teatro-danza, per valorizzarlo come luogo di bellezza, incontro, conoscenza, scambio tra culture e generazioni.

Sabato 25 ottobre (ore 16.30, accesso da via Beretti 24) va in scena lo spettacolo itinerante “Nel segno del leone“ della compagnia Natiscalzi DT per la regia di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli con Julia Canard, Elena Grappi, Marco Bissoli, Chiara Esposito. Una produzione Cinqueminutii. Musiche di Monteverdi, Palestrina, Hendel.

Lo spettacolo è gratuito e a ingresso libero.