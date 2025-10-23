Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano in trasferta alla Maratona di Venezia. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre gli organizzatori della Tricolore Sport Marathon saranno con un proprio stand al Centro Maratona di VeniceMarathon, per dare info e raccogliere iscrizioni alla manifestazione in programma domenica 14 dicembre a Reggio Emilia (Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano, Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite e Run4Charity – Coop Alleanza 3.0). Per chi si iscriverà allo stand di Venezia, bottiglia di Lambrusco in omaggio, fornito dallo sponsor Riunite, per iniziare a entrare in “clima” reggiano.

Iscrizioni a quota 1100, si avvicina la scadenza/tariffa del 31 ottobre. L’ultimo rilevamento dei giorni scorsi parla di 1100 iscrizioni tra Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano e Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite, con significativa presenza straniera (una sessantina di atleti). Si avvicina intanto la scadenza del 31 ottobre per la scadenza delle tariffe iscrizione attualmente in vigore. Le ricordiamo. Maratona: €45,00 fino al 31 ottobre, €50,00 dal 01 al 24 novembre, €60,00 dal 25 novembre al 5 dicembre. Mezza maratona: 30€ fino al 31 ottobre, 31€ dal 01 al 24 novembre, 40€ dal 25 novembre al 5 dicembre.

Promo Coop. Fino al 31 ottobre 10 euro di sconto sull’iscrizione alla maratona, sulla quota attualmente in vigore, per i soci di Coop Alleanza 3.0. Info: iscrizioni@maratonadireggioemilia.it

Il programma di domenica 14 dicembre: ore 9.00 partenza da Corso Garibaldi della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano; ore 9.45 partenza da Corso Garibaldi della Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 (4,1 km, non competitiva); ore 10.30 da Montecavolo (Via Togliatti) partenza Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite.

Info e iscrizioni: www.maratonadireggioemilia.it

Servizio “Ti veniamo a prendere“. Per chi viene da fuori Tricolore Sport Marathon organizza, per maratona e mezza, le seguenti tratte in pullman: Milano – Piacenza – Reggio Emilia; Padova – Ferrara – Reggio Emilia; Rimini – Bologna – Reggio Emilia. Partenza la mattina dell’evento, consegna pettorali dedicata e ritorno nel tardo pomeriggio. Info: info@maratonadireggioemilia.it. Prenotazioni entro il 21 novembre.