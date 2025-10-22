Sabato 22 novembre al Palabigi di Reggio Emilia il ‘Freddy Grand Prix’ di ginnastica

Conto alla rovescia per il Freddy Grand Prix di Ginnastica, grande evento sportivo dedicato alle discipline della ginnastica, che tra un mese esatto sarà ospitato al PalaBigi di Reggio Emilia. L’evento permetterà di ammirare le campionesse e i campioni della ginnastica italiana, tra cui Milena Baldassarri e Giorgia Villa che, per l’occasione, capitaneranno le due squadre sfidanti. Il Freddy Grand Prix si declinerà infatti su tre round di sfide, votabili attraverso i profili social del GP e sulla piattaforma Sportface che trasmetterà l’evento in diretta.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città il Freddy Grand Prix, un grande evento sportivo che riunisce ginnaste e ginnasti da tutta Italia e porta a Reggio Emilia l’eccellenza della ginnastica. Dopo importanti eventi sportivi ospitati negli ultimi mesi, continuiamo a valorizzare lo sport come esempio di dedizione, passione e impegno, uno strumento che insegna a far ‘fare squadra’ non solo sul campo di gioco, ma anche nella vita – commenta l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli – Lo sport incarna valori positivi, fondamentali per la crescita di ragazze e ragazzi, ma rappresenta anche un riferimento per l’intera collettività. Credo inoltre che per i ginnasti e le ginnaste che arriveranno a Reggio, sia una occasione unica potersi esibire nella città in cui è nato il Tricolore, la bandiera che li rappresenta nelle competizioni internazionali e che hanno sventolato sul podio della vittoria. Gli atleti stessi sono ambasciatori del Tricolore nel mondo e Reggio Emilia è onorata di poter accogliere in una sola giornata così tanti campioni e medagliati. Sostenere grandi eventi sportivi significa inoltre contribuire alla promozione della città e favorire la crescita del territorio”.

Il Freddy Grand Prix è organizzato dal Col Grand Prix insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia ed è uno dei grandi eventi di Sport Valley, il progetto della Regione Emilia-Romagna che da anni dimostra vicinanza e sostegno economico allo sport del territorio e potrà contare sul patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Reggio Emilia e della Fondazione per lo Sport.

Il Title sponsor sarà per il secondo anno consecutivo Freddy, partner della Fgi dal 2002, un’azienda il cui claim è “Art of mouvement”, proprio come sarà il Freddy Grand Prix, un susseguirsi di quadri ginnici basati sull’arte del movimento.

Biglietteria su Vivaticket.